Place aux femmes : “trois femmes puissantes”, dans La Grande Librairie

Cette semaine dans La Grande Librairie, « trois femmes puissantes » : Toni Morrison, Christiane Taubira et Benoîte Groult racontée par sa fille.









Rencontre exceptionnelle avec l’écrivain culte Toni Morrison, Prix Nobel de littérature, à New York. La romancière revient sur son parcours, ses engagements, la question du racisme et la libération de la parole des femmes après l’affaire Weinstein et le mouvement #MeToo.

Elle vient de publier L’origine des autres (Éditions Christian Bourgois), formidable essai sur le racisme et l’altérité à travers la littérature. Interview exclusive.

Une autre femme révoltée, Benoîte Groult. Romancière, journaliste, militante, son œuvre est indissociable de ses combats en faveur du droit des femmes. Aujourd’hui Blandine de Caunes, sa fille, publie Journal d’Irlande (Grasset), le dernier projet de sa mère, interrompu par la mort en 2016. Le récit de 23 étés bercés par la mer, la pêche, les amis et les amours…

Enfin, Christiane Taubira, auteur et lectrice. Retirée de la politique, c’est l’amoureuse des mots qui viendra nous faire partager sa passion des livres et des auteurs. Elle publie Baroque sarabande (Philippe Rey). D’Aimé Césaire à René Char en passant par Simone Weil, une véritable ode à la littérature. Elle sera rejointe par l’écrivain Gael Faye.

Au menu également : Marion Brunet pour L’été circulaire (Albin Michel), Jean-Michel Delacomptée pour Notre langue française (Fayard).



Rendez-vous le 19 avril à 20 h 50, sur France 5.