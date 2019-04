Place des Éditeurs et Cherche midi : la direction financière évolue

Yannick Renesme, Lucile Le Franc et Nathalie Caume



Yannick Renesme devient Directeur des comptabilités éditoriales et des holdings du Groupe Editis. Il succède à Alain Merlet qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite. Yannick est actuellement responsable au sein d’Editis du contrôle de gestion de l’ensemble de la Littérature.« Nous remercions Alain Merlet pour sa très forte implication au sein du Groupe Editis, plus particulièrement pour le travail réalisé ces dernières années à la mise en place de process dématérialisés au sein des comptabilités, et ses qualités humaines appréciées de tous », indique le groupe.Expert-comptable et diplômé de l’IAE de Grenoble, Yannick a occupé différents postes dans l’audit puis dans le contrôle de gestion au sein du Groupe les Echos avant d’intégrer en 2006 le Groupe Editis en tant que Responsable du contrôle de gestion de Place des Editeurs. Il occupait ses fonctions au contrôle de gestion de la littérature depuis 2011.Lucile Le Franc succède à Yannick et est nommée Directrice du contrôle de gestion de la Littérature. Elle est actuellement Secrétaire générale de Place des éditeurs.Diplômée de HEC Paris, Lucile a débuté sa carrière en qualité d’auditrice interne chez PSA Peugeot Citroën. En 1998, elle rejoint les éditions Belin en qualité de Contrôleur de gestion puis Hachette en 2002 en tant que Responsable du contrôle de gestion des activités internationales d’édition et de diffusion.Elle intègre le Groupe Editis en 2005 en devenant Responsable du contrôle de gestion au sein du Pôle Education et Référence suivant plus particulièrement les BU Nathan scolaire et Nathan TSFA. Lucile Le Franc est ensuite nommée en avril 2015 Secrétaire générale de Place des Editeurs.Nathalie Caume, actuellement Secrétaire générale du Cherche Midi, succède à Lucile Le Franc en prenant le Secrétariat général de Place des Editeurs. Nathalie conservera dans ses nouvelles fonctions la responsabilité du Secrétariat général du Cherche Midi.Diplômée d’un master II en Finances, Nathalie a rejoint le groupe en 1998, après une première expérience en cabinet d’audit, en qualité de Contrôleur de gestion des filiales hispanophones au sein de Larousse. En 2001, elle devient Directrice du contrôle de gestion des dictionnaires Le Robert. Elle rejoint la Direction financière du Groupe Editis en 2008 en tant que Directrice du contrôle de gestion transversal éditorial et est nommée Secrétaire générale du Cherche midi en juin 2014.