Place Ronde, librairie Bed, Books & Breakfast : l'art de vivre lillois

Faire une librairie « différente », un Bed & Books, voilà le pari lancé par Fabienne van Hulle. Après trois ans de préparation, la librairie généraliste Place Ronde ouvrira le 21 mars prochain à Lille. En même temps que de vagabonder parmi les livres dans un hôtel particulier lillois typique, il sera possible d'y dormir ou d'y faire résidence d'écrivain.

©Place Ronde





Ouvrir une librairie de caractère, qui soit « l'âme de l'art de vivre à Lille, notamment dans les hôtels particuliers du XXe siècle, avec son parquet, ses moulures, ses rosaces... », c'est l'objectif de Fabienne van Hulle, qui prévoit d'ouvrir dans une cinquantaine de jours sa librairie Place Ronde, 8 place de Strasbourg à Lille.

Dans un hôtel particulier du XXe siècle typiquement lillois

Un jour, nous confie-t-elle, place de Strasbourg, elle boit un café Chez Paul – Paul étant né place de Strasbourg à Lille, il s'agit de la première boutique de l'enseigne. Elle tombe amoureuse du lieu et tout particulièrement d'un hôtel particulier donnant sur la place. Le lieu de sa prochaine aventure est tout trouvé.

La boutique s'installera au rez-de-chaussée d'un hôtel particulier datant des années 1900. Si le lieu est actuellement entièrement refait, avec l'aide d'un architecte, Fabienne van Hulle explique à ActuaLitté qu'elle entend garder toutes les spécificités architecturales du lieu. La décoration sera donc faite sur mesure, en gardant les traits particuliers.

En pleins travaux, la future libraire nous raconte son projet : à l'étage au-dessus de celui de la librairie, se trouveront un appartement d'hôte et une salle d'exposition. L'appartement sera composé de deux pièces : une pièce à vivre et une chambre, donnant sur un petit patio aménagé.

« On pourra venir dormir, ou écrire un livre, ou encore dessiner une bande dessinée » s'enthousiasme Fabienne van Hulle. Une nuit pour deux personnes sera au prix de 100 euros – petit déjeuner compris – nous précise-t-elle. Si l'on n’est pas obligé d'acheter des livres, on peut donc venir défendre, auprès des clients, un ouvrage en particulier.



La place de Strasbourg et ses platanes. ©Place Ronde

“Je ne viens pas du monde des livres”

En effet, si la librairie se veut différente de celles qui existent déjà à Lille, c'est aussi parce que Fabienne van Hulle est en reconversion professionnelle. « Je ne viens pas du monde des livres, j'ai une vision un peu particulière, teintée du monde de l'industrie dans lequel j'ai été pendant plus de trente ans. » explique-t-elle.



En effet, elle était directrice des achats avant de vivre un licenciement. Elle décide donc de « créer son propre job » et travaille à son projet pendant trois ans. Elle voyage, fait des études de marché...

Si elle a suivi une formation l’INFL et plusieurs stages en librairies petites à très grandes, aucune expérience en revanche dans l'hôtellerie. Reste que Fabienne van Hulle est une passionnée de lecture. Pour elle, cette dernière « devrait être remboursée par la sécurité sociale. » Le Bed & Books semble être une bonne solution pour elle, qui aime « partager et recevoir », « porter la culture » et « faire découvrir Lille sous un autre jour. »

La future enseigne (en cours de validation à la Mairie de Lille), dessin de Mathieu Siam, ©Place Ronde





Une librairie généraliste de place

Mais quels seront les livres disponibles à la librairie Place Ronde ? Celle-ci sera généraliste, nous répond Fabienne van Hulle : des livres français, belges, étrangers, adulte, jeunesse, des BD, des essais, des livres photos ou sur la peinture – une autre de ses passions – mais aussi des objets autour du livre, de la papeterie ou des cartes postales fabriquées en France et en Belgique.

La future libraire prévoit particulièrement de travailler sur trois axes : la littérature nordique – « de l'hémisphère nord » –, la littérature féminine, écrite par des femmes, et la lecture pour tous, c'est-à-dire à destination des personnes empêchées de lire.

En pleine recherche dans les catalogues du monde de l'édition, elle entend trouver entre 4000 et 4500 volumes pour commencer – et ce volume augmentera bien sûr lors des fêtes de fin d'année.