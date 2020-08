Plan de relance économique : Jean Castex assure 2 milliards € pour la Culture

“Vous ne risquez rien ”

.@JeanCASTEX : "Je dis aux Françaises et aux Français d'aller au cinéma, au théâtre. On va rendre le port du masque systématique. Dans le plan de relance, la culture bénéficiera d'une dotation exceptionnelle de deux milliards d'euros." #le79inter pic.twitter.com/BKdrybEonW — France Inter (@franceinter) August 26, 2020

Cette rentrée n’aura rien d’une ballade de santé, plutôt un chemin de croix sanitaire. D’un côté, le port du masque qui se généralise aux entreprises et aux établissements scolaires. De l’autre, la confirmation que les masques ne seront pas offerts aux élèves — à l’exception des familles les plus précaires.À ce titre, Jean Castex souffle le chaud et le froid : d’un côté, le virus serait « aussi virulent, en tout cas, aucun élément ne permet de dire qu’il a baissé en virulence ». De l’autre, se constate « une reprise de l’épidémie, de la circulation virale. Même s’il n’y a pas de quoi s’affoler, on n’est pas revenu à la situation du mois d’avril ou du mois de mai », indique-t-il sur France Inter Les 100 milliards annoncés seront répartis sur différents secteurs : la culture, avec 2 milliards avait bénéficié à ce titre « des dispositifs forts et justifiés », que l’Etat a déployés. Et pour justifier cette somme, le Premier ministre assure : « S’il y a une spécificité française, c’est que vivre avec le virus, c’est aussi se cultiver avec le virus. »Et d’encourager les Français à se rendre « au cinéma, au théâtre, vous ne risquez rien ». Le port du masque y sera obligatoire, pour garantir la sécurité de chacun. Ce 27 août, Jean Castex et Roselyne Bachelot recevront les représentants du spectacle vivant — promesse formulée le 14 août dernier par la ministre de la Culture.Il reconnaît à ce titre que « les règles sanitaires ne permettent pas d’atteindre [leur] équilibre économique. Parce que vous savez, ce ne sont pas [les intermittents] des gens qui roulent sur l’or ». Ainsi, plutôt que d’indemniser en maintenant fermés les salles, l’État va compenser l’écart « entre les recettes issues des contraintes sanitaires et ce qui aurait été leur point d’équilibre. La priorité, c’est que cela reprenne ».Deux milliards € pour ce faire, donc, « un choix politique » à destination de « la culture dans le sens large. […] Cela veut dire que nous pensons que la culture est une activité économique, il faut le dire haut et fort. Et que, s’il y a une spécificité française, c’est vraiment que vivre avec le virus, c’est aussi se cultiver avec le virus. Et il faut en tirer toutes les conséquences, c’est ce que nous ferons ».Sur les 100 milliards €, 40 proviennent de l’Europe. « La philosophie, c’est aussi de réhabiliter le travail, c’est une valeur positive, une valeur de cohésion et de progrès », poursuit-il.