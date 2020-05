Plan de relance pour le livre : des revendications pour les auteurs

Photo ActuaLItté, CC BY SA 2.0

Que ce soit auprès du parlement ou du gouvernement, la SGLD assure être intervenue à différents niveaux, pour appeler à « soutenir les auteurs ». Le plan de relance qui concerne la filière livre devait être présenté cette semaine, et l’on reste toujours dans l’attente.Les propositions de l’organisme sont les suivantes :• Exonération de cotisations sociales sans perte de droits pour tous les auteurs dès 2020 ;• Prolongement et adaptation du fonds d’aide aux auteurs CNL-SGDL afin de couvrir toutes les pertes de revenus des auteurs durant les mois qui viennent ;• Possibilité de cumuler l’aide du Fonds de Solidarité et celle du Fonds d’aide d’urgence CNL-SGDL ;• Renforcement des dispositifs d’aide sociale pour les auteurs les plus fragiles ;• Création d’un fonds de garantie pour assurer le versement des droits aux auteurs en cas de liquidation judiciaire de leur éditeur ;• Abaissement à 5,5 % de la TVA sur les droits d’auteur, actuellement de 10 %... ;• Mise en place d’un plan de relance économique ambitieux par la Commission européenne en faveur des créateursLa rue de Valois sera sous le feu des projecteurs… A cette heure, le Premier ministre Édouard Philippe n’a rien évoqué dans son discours sur le déconfinement.Cependant, « les nouvelles sont plutôt bonnes », indique Matignon.