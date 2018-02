Plein de chiffres sans une lettre : le livre le plus imbitable au monde

Nanairo-sya a peut-être créé le livre le plus indigeste au monde – sauf pour les férus de mathématiques –, Le plus grand nombre premier de l'histoire, soit, comme son nom l'indique, 719 pages captivantes d'une suite de chiffres. Qui pour le lire ?

< >

Un nombre premier interminable, 719 pages, 23.249.425 caractères : Le plus grand nombre premier de l'histoire promet d'être un best-seller.Et tout cela en plus de la découverte, confirmée le 3 janvier dernier, d'un nouveau nombre premier, le plus grand connu, – 2-1 – par les chercheurs J. Pace, G. Woltman, S. Kurowski, A. Blosser, travaillant activement sur le projet "Great Internet Mersenne Prime Search" (GIMPS) Pour rappel, un nombre premier est un nombre qui est divisible uniquement par un et lui-même, c’est-à-dire essentiellement un nombre qui n’a pas de diviseur. Euclide avait démontré l'infinité des nombres premiers et les chercheurs travaillent toujours à les trouver.L'auteur de cette sorte d'annuaire avait d'abord pensé à réaliser un livre avec les décimales du nombre Pi. Mais comme celles-ci sont infinies, il avait dû se rabattre sur le plus grand nombre premier connu, expliquait-il au HuffPost Japonais . Selon lui, le livre est esthétique et est une manière de rendre physique, de pouvoir toucher le nombre.