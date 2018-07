Plus chaud que l'été ? Porn'Pop, la nouvelle collection chez Glénat BD

La maison d’édition Glénat présente sa nouvelle collection de bandes dessinées. Et dès le 12 septembre, le sexe sort de ses cases avec Porn’Pop et ses deux premiers albums, Petit Paul et Les joies du sexe-toy. Alors, vous laisserez vous séduire et plus si affinités ?

Tout le monde ne pense qu’à ça, et pourtant il s’agit encore de l’un des plus grands mystères de l’humanité. Longtemps tue et cachée après des siècles d’obscurantisme religieux et de conservatisme, la sexualité fait désormais partie intégrante de la société. La parole s’est libérée en même temps que les pratiques, et le nombre de publications traitant du sexe s’est multiplié. Mais si la BD ne fait pas exception à la règle, sa production « pour adulte » s’est malheureusement trop souvent cantonnée à proposer des ouvrages destinés à un lectorat exclusivement masculin, au propos pour le moins… limité. Il était enfin temps pour que la BD nous parle de la sexualité d’aujourd’hui. Supervisée par Céline Tran, ancienne star du X plus connue sous le pseudonyme de Katsuni, la nouvelle collection Porn'Pop a pour ambition d’utiliser les possibilités narratives du 9e Art pour parler du sexe dans toute sa diversité sous le masque du divertissement. Selon elle, la collection découle d’une « envie de parler de sexualité, pleinement, dans toute sa diversité : ses joies, ses “vices”, sa complexité. Créer une collection, c’est aussi assumer le désir de mettre le sexe à l’honneur et affirmer qu’il peut être explicite sans être honteux. » Elle ajoute : « L’intérêt est justement de l’aborder sous divers aspects : ludique, éducatif, technique, sensuel, amoureux, voire angoissant, etc. Parler de sexualité c’est parler de sexualités au pluriel, et derrière la rencontre des corps, on parle forcément du rapport à soi et aux autres, à ses pulsions, son intimité. Mais, quels que soient notre culture, nos croyances ou nos tabous, la sexualité est en chacun de nous, elle est naturelle ! L’enjeu est donc simple : réunir et réjouir les lecteurs autour de quelque chose qui nous concerne tous. » De la fiction à la vulgarisation, des ouvrages multiples pour une même ligne : un propos engagé, libre et assumé. Et la collection fera ses débuts à la rentrée avec deux premiers titres :



Petit Paul de Bastien Vivès dont voici le résumé: Petit Paul de Bastien Vivès dont voici le résumé:

La nature l’a gâté… Mais elle ne lui fait pas de cadeau. Petit Paul vit à la campagne avec son père et sa sœur Magalie. Et il est ce qu’on pourrait appeler un enfant précoce. Bien qu’il ne soit pas encore en âge de penser à la chose, le voici doté d’un formidable attribut difficile à dissimuler et qui déclenche chez les chastes femmes de son entourage les plus violentes des pulsions. Notre pauvre petit paysan se retrouve ainsi propulsé, bien malgré lui, dans des situations aussi lubriques qu’absurdes et embarrassantes…



Bastien Vivès met à nouveau en scène les héros aussi candides que généreusement pourvus par la nature des Melons de la colère dans une série d’histoires courtes à l’humour débridé. L’auteur de Polina se nourrit des quiproquos pour coucher sur papier ses fantasmes les plus inavouables et prouve, une fois de plus, que son dessin épuré et virtuose lui permet tout. Aussi immoral que réjouissant ; aussi cru que chaud, Petit Paul nous montre qu’il est parfois bon de rire, même si c’est mal.



Mais aussi Les joies du sexe-toy et autres pratiques sexuelles d’Erika Moen & Mathew Nolan. Un ouvrage de vulgarisation (mais jamais vulgaire) qui prouve qu’on peut apprendre en s’amusant, surtout lorsqu’il s’agit de se faire du bien !



Et vos pratiques adultes deviennent un jeu d’enfant ! Certain. e. s les cachent ; d’autres en font une véritable collection. Certain. e. s s’en servent pour pimenter leurs jeux à deux ; d’autres les réservent à leurs plaisirs solitaires… Et vous, quel est votre rapport aux sex-toys ?



Dans cet ouvrage, Erika Moen et Matthew Nolanse mettent en scène et passent en revue les différents modèles, les pratiques et positions recommandées. Entre bd textes et interviews de professionnels et avec humour, ils nous livrent un guide pratique autant qu’un manuel d’éducation sexuelle qui risque bien d’étendre l’horizon de vos pratiques coquines.