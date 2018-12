Plus d'un demi-million € de la Région distribué aux librairies franciliennes

librairie (photo d'illustration) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

librairie (photo d'illustration) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



L’un des grands projets portés par la présidente de la Région, Valérie Pécresse, est la Quinzaine de la librairie.



« La Région Île-de-France ne compte pas moins de 500 librairies indépendantes réparties sur l’ensemble de son territoire. Elles représentent un véritable maillage, un vecteur de culture, d’animations et d’échanges, un lien socioculturel qu’il est important de soutenir », rappelait-elle.

Ce sont en tout 31 aides que la Région a versées aux établissements, à travers deux dispositifs spécifiques : aux fonds pour un budget de 284.000 € et aux travaux, pour 237.000 €. Sur l’ensemble, 5 librairies sont basées à Paris, 14 dans la Petite couronne et 2 dans la Grande.En tant que commerces de proximité, les librairies indépendantes sont au cœur des dispositifs que la Région a souhaité mettre en place. Ces acteurs « dynamisent la vie économique de quartier et offrent à la littérature une vitrine de choix, accessible à tous », indique-t-on.En outre, six créations de librairies ont été soutenues à Châtillon (92), Bois-Colombes (92), Montrouge (92), Orsay (91) et Paris ; 6 reprises ont été soutenues à Sartrouville (78), Colombes (92), Gagny (93), Courbevoie (92), Villejuif (92) et Paris.La Région accompagne leurs projets, qu’il soit question « d’une création, d’un déménagement, de rénovations, du développement de leur fonds de livres ou même d’une reprise. Il peut s’agir d’achat de matériel, de mobilier, de la réalisation de travaux ».