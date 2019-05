Plus d'un millier d'auteurs autoédités à 100 000 $ en 2018, selon Amazon

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Des auteurs tellllllllement bien traités

Plus de 360 millions $ reversés en 2018 ?

Le savoir-faire de l’entreprise ne manquera pas, une fois de plus, de prêter à sourire. Sans communiquer de chiffres concrets ni donner aucune solution pour mesurer la fiabilité des chiffres, Amazon avance ses pions et pérore.Dans un rapport concernant l’impact que la firme peut exercer sur des millions de PME, créateurs de contenus et développeurs aux USA, certes, mais partout dans le monde également, on en apprend tout de même deux ou trois de bien bonnes.Aucune des informations ne touche directement les éditeurs, ce qui se comprend assez bien : l’objectif est de s’appuyer sur les auteurs pour dérouler le tapis rouge aux services d’autopublication maison.Pour commencer, on découvre que « des milliers d’auteurs à travers le monde ont autopublié des millions de livres à travers Kindle Direct Publishing ». Pas bien étonnant, le service existe depuis 2007, date de lancement du tout premier Kindle, mais s’est considérablement amplifié au cours des années passées.Si l’on considère juste 2 millions de livres ainsi parus, sur 12 années, cela représente au moins 166.666 ouvrages par an. Presque quatre fois plus que la production annuelle française en nouveautés – 47.538 titres en 2017.En revanche, si le Syndicat national de l'édition soulignait que 476,2 millions € de droits avaient été versés aux auteurs publiés en France en 2017, contre 468,5 millions € en 2016, Amazon risque de faire trembler les murs. Avec le flou qui caractérise la société, on lit donc que « des milliers d’auteurs indépendants ont reçu plus de 50.000 $ ». Et mieux encore, « plus d’un millier a dépassé les 100.000 $ de revenus ».Imaginons alors un instant que l’on n’ait que 2000 auteurs à plus de 50.000 $ annuels : ce seraient 100 millions de dollars que les meilleurs vendeurs auraient alors accumulés, au minimum...Évidemment, pas un mot sur les cas avérés de plagiat , où des auteurs indépendants s'amusent à piller les textes d'auteurs, traditionnellement publiés, pour faire plus de chiffre. Ni les contraintes que fait peser la firme américaine sur la diffusion des livres, leur prix de vente, et ainsi de suite.Un autre élément va cependant donner le vertige : il s’agit d’un cumulatif sur la seule année 2018.Autre chiffre plus lourd encore de sens : sur la même période, pour les auteurs ayant souscrit à Kindle Direct Publishing Select, qui rend leurs livres éligibles au service d’abonnement Kindle Unlimited, ce sont 260 millions $ qui ont été reversés. Soit 840 millions $ en tout, depuis que KU a été lancé.Toutefois, le Digital Reader nuancerait : sur cette cagnotte se trouve des éditeurs qui ont mis leurs titres en vente leurs titres. Et bénéficieraient alors de la cagnotte alloué au service KU. Autrement dit, sur l’ensemble de cette enveloppe, il faudrait apporter quelques distinctions, que la firme se garde bien de faire…Raison pour laquelle, dans cette confusion volontairement entretenue, Amazon prend soint de rappeler que les auteurs passant par son outil conservent 70 % du prix de vente. Parce que la danse du ventre pour les attirer tous n’a pas de limite…