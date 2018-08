Plus d'un million de lecteurs pour le président disparu

The President is missing est le premier roman de Bill Clinton, coécrit avec James Patterson chez Penguin Random House. Le titre est traduit par Dominique Defert, Carole Delporte et Samuel Todd chez J.C. Lattès sous Le président a disparu. En un peu plus de deux mois, le thriller a dépassé le million d’exemplaires vendus en Amérique du Nord, tous formats confondus.





La présentation de The President is missing avait fait sensation à la



Bien que les retours aient été dans un premier temps mitigés, les lecteurs ont su se faire passer le message, sans doute curieux de découvrir ce roman à quatre mains. Sessalee Hensley, chargé de la fiction dans les librairies Barnes & Noble a d’ailleurs affirmé que le roman avait bénéficié de l’impulsion d’un « très fort » bouche-à-oreille.



Elle a ajouté, « au cours d'un été marqué par le succès des titres de non-fiction, ce roman a su faire ses preuves. » En effet Le président a disparu a vite atteint le haut du classement des ventes de fictions. L'institut NPD BookScan va même jusqu'à affirmer que le titre est « de loin le plus grand vendeur de fiction de l'année 2018, » rapporte le Washington Post

Au cœur de l’intrigue, un univers que Bill Clinton connaît bien, la Maison-Blanche, ses acteurs et détracteurs. Le président des États-Unis doit faire face à une menace, une potentielle cyber attaque, des dangers étrangement parallèles à ceux qui planent hors de la fiction sur le pays. Un week-end plein de tension et de tragédie pour le Président Duncan avec « des détails que seul un président peut connaître et un suspense que seul James Patterson peut mettre en place. »





Bill Clinton & James Patterson, Trad. Dominique Defert - Carole Delporte - Samuel Todd – Le Président a disparu – Ed. JC Lattès – 9782709662390 – 23 €