Plus de 357 000 livres récoltés grâce à l’opération PARTAGERLIRE 

Cela fait près de douze ans que Payot Libraire a créé l’opération PARTAGERLIRE. Elle invite les personnes à se délester des livres dont elles n’ont plus l’utilité, au bénéfice des plus défavorisés.Au début, l’action était composée de seulement deux librairies Payot à Genève, mais elle remporta immédiatement un franc succès. Ce qui amena la Fondation Payot pour la Promotion de la Lecture (FPPL), à étendre l’opération PARTAGERLIRE à toute la Suisse romande.La 12e édition fut une grande réussite. En effet, du 12 au 23 avril dernier, environ 357.000 ouvrages ont été déposés dans 219 points de ramassage. À savoir 200 supermarchés Coop et magasins Coop City, 12 librairies et 7 magasins Nature & Découvertes, répartis dans toute la Suisse romande. Le Salon du Livre qui s’est tenu à Genève du 1er au 5 mai, a également permis une récolte supplémentaire.Près de 200 personnes se sont mobilisées pour un premier tri. C’est ainsi que 6900 cartons ont été collectés par les libraires et bénévoles de l’association des Sénégalais de Genève.L’Hospice Général de Genève, partenaire depuis la création de l’opération, bénéficie en priorité des livres récupérés. Il s’emploie ensuite à les redistribuer aux œuvres d’entraide et bénéficiaires d’aides sociales du canton. Cette année, la collecte d’ouvrage s’élève à 8000 titres.Pour la troisième année consécutive, l’opération de solidarité engagée par Payot s'adresse au ministère de la Culture du Sénégal. En 2019, près de 341 000 titres iront au bénéfice des bibliothèques publiques francophones sénégalaises.Et enfin la FPPL poursuit son action « Un temps pour lire » en partenariat avec les hôpitaux et EMS de Suisse romande. Ils auront à leur disposition cette année 8000 ouvrages.Payot Libraire, Nature & Découvertes et Coop donnent déjà rendez-vous pour une 13e opération PARTAGERLIRE en 2020, du 13 au 23 avril. Quant à la récolte du Salon du Livre 2020, elle se déroulera au mois d’octobre.