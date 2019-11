Plus de livres à numériser pour Internet Archive, grâce à Better World Books

Le rapprochement entre Internet Archive et Better World Books signifie une chose pour la première organisation : « un flux constant de livres à numériser », explique un communiqué. En effet, Better World Books réutilise et recycle des livres, propose des exemplaires d'occasion à la vente et effectue des dons, pour chaque achat, à des organisations caritatives.En passant dans les entrepôts de Better World Books, les ouvrages seront partagés avec les services d'Internet Archive, qui se chargeront de numériser les exemplaires. « Tous les livres qui n'existent pas en version numérique seront dans les tuyaux pour une numérisation future, la conservation du patrimoine et un accès », à terme, sur la plateforme Internet Archive. Cette dernière propose en effet un accès gratuit à des ouvrages, dans le domaine public ou non.Créé en 2003, Better World Books annonce 27 millions de livres vendus dans le monde entier, 29 millions $ collectés pour les bibliothèques et les initiatives internationales autour du livre.Le partenariat devrait être particulièrement soutenu par les bibliothèques, notamment aux États-Unis, qui ont souvent recours à Better World Books pour désherber leurs étagères, c'est-à-dire faire de la place pour de nouveaux ouvrages sans pour autant condamner les plus vieux à la destruction.« À présent, les bibliothèques peuvent fournir des livres à Better World Books en sachant qu'un exemplaire numérique sera créé et conservé si une telle version n'existe pas encore. Voilà une gestion de collection responsable », souligne Jim Michalko, membre du conseil d'administration de Better World Books.