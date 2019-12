Plus de livres dans les librairies italiennes, sans pousser les murs

pixabay licence

Optimiser la chaîne pour vendre mieux, et plus ?

L’Impression à la demande, ou Print On Demand, contient en soi une idée nouvelle dans la gestion de stock : la disparition du stockage, au profit du flux. Philosophiquement, le concept est passionnant. Dans les faits, rares sont encore les offres commercialement significatives ou même intéressantes — à plusieurs titres, l’absence de catalogue en faisant partie.Peut-on allier PoD et librairie, alors même que les deux notions semblent s’exclure ? Le pari est celui de Totem, nouveau service de la société italienne StreetLib, qui envisage une nouvelle relation avec les revendeurs.En soi, Totem est un portail, qui raccourcit les délais et la distance entre les éditeurs et les revendeurs — tout en proposant des remises allant jusqu’à 45 %.Les éditeurs, de leur côté, peuvent ainsi proposer leurs ouvrages aux librairies physiques ou en ligne, sans frais initiaux, indique le communiqué. L’impression s’effectue à la vente, et fait donc disparaître tous les frais de stockage en entrepôts.L’offre ne manque pas de rappeler qu’en juillet dernier, Amazon a mis à disposition une solution d’approvisionnement pour les libraires, accompagnée de garanties séduisantes : retours gratuits, livraison en une journée… la solution Amazon Businesse per le Librerie a depuis fait couler beaucoup d’encre et alimente les inquiétudes.Or, côté librairies justement, Totem offre de limiter les surfaces d’exposition qui ne sont pas extensibles, tout en étant en mesure de répondre aux demandes des clients. Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée sur les machines qui assureront l’impression.L’enjeu reste crucial : si le livre n’est pas exposé en librairie, le client ne peut pas le rencontrer, et doit alors être informé de son existence. En revanche, Totem sera-t-il en mesure de lutter contre la tendance qui pousse à acheter en ligne dès lors que l’on ne trouve pas dans une boutique ? C’est tout le pari que fait Giacomo D’Angelo, PDG de StreetLib.« Pour l’auteur, l’éditeur, le lancement de Totem est une opportunité supplémentaire de vendre leurs titres tout en réduisant les coûts et élargissant la portée de leur catalogue », indique-t-il. A suivre…