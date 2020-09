Plus près des libraires : un portail pour mieux travailler

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Il existait précédemment le site Hachette Diffusion, mis en ligne en septembre 2001, mais tourné vers un plus large éventail de clients – revendeur de livres, enseignant, particulier, et même client export.Avec Hachettepro.fr, le groupe présente un outil de commande des titres de tous les catalogues diffusés et une plateforme d’information sur les nouveautés des maisons du groupe et des éditeurs partenaires en France.Le second ne remplace donc pas le premier, pas encore du moins, mais propose une interface plus claire et dynamique. Évidemment, la révision implique aussi de nouvelles fonctionnalités — les accès multiples sur un seul compte, la sauvegarde du panier et la liste d’envies ainsi que le moteur de recherche multicritère.« Il permet à l’utilisateur d’avoir un aperçu instantané de sa situation financière et logistique et offre des possibilités de personnalisation. Enfin, il est enrichi de contenus (textes, vidéo, images) sur les nouveautés et sur les auteurs », indique le groupe.Une approche plus dématérialisée de la diffusion, après une période de confinement et une situation sanitaire qui laisse toujours planer diverses inquiétudes. Le site devrait, à ce titre, assurer une communication plus fluide.