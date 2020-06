Plus qu'une capitale, Paris, la ville des librairies étrangères

Les signataires :

ActuaLitté diffuse ici leur lettre, comme un manifeste et une invitation aux voyages, nombreux et diversifiés.À l’heure où les librairies rouvrent dans un monde aux nouvelles frontières sanitaires, réduisant le commerce à portion congrue, rappelons le rôle que tiennent les librairies étrangères. À Paris, 38 îlots reflètent la mosaïque des peuples et des cultures qui composent la richesse du monde. Autant de vitrines ouvrant sur d’autres cieux, si lointains et si proches... Chacune offre un passeport pour parcourir de vastes univers sans bouger de son fauteuil !Le partage est notre métier. Notre commerce est d’abord celui des idées et des connaissances et nous tâchons d’être, plus que des négociants, les ambassadeurs de cultures et de patrimoine vivants, souvent étonnants, toujours vivifiants. Chacune de nos librairies d’exception possède sa personnalité, son caractère, un fonds irremplaçable construit au fil des années par des professionnels passionnés et exigeants. Nos étagères regorgent de pépites : des monstres sacrés, des révélations latentes, des œuvres rares !La plupart d’entre nous diffusent à la fois des ouvrages en langue originale et leur traduction en français. Avec le soutien de centres culturels et des ministères de la culture de nombreux pays, nous sommes des lieux de rencontres ouverts à tous les horizons. Et justement avant cette crise, nous programmions régulièrement des activités multiples : présentations d’ouvrages, ateliers, tables rondes et rencontres amicales.Autant de passerelles entre les langues, entre les civilisations, entre les peuples. Notre clientèle venait souvent de loin pour dénicher le livre introuvable ailleurs. D’où notre inquiétude… car les gens tarderont à reprendre les transports et à faire de longs trajets pour se rendre chez nous.Nous avons besoin plus que jamais d’acheteurs conscients de notre valeur, curieux et tenaces. De notre côté, nous faisons tout pour répondre à leurs besoins face aux nouvelles contraintes.Certaines librairies étrangères disposent de sites de vente en ligne. Des professionnels attentifs et dévoués traitent les commandes grâce à un système de livraison compétitif et fiable. Les autres assurent un service personnalisé par téléphone. Les libraires étrangères contribuent à faire de Paris la ville universelle et unique qui tient lieu de capitale à tant de femmes et d’hommes de toutes origines. À vous de les rendre durables en ne Ies oubliant pas !Ndlr : Même si elle est temporaire, jusqu’à la mi-juillet, une librairie tchèque s’est également ouverte dans la capitale.