Plus que deux offres pour la reprise des magazines XXI et 6 Mois

Dans sa chute, Ebdo avait entraîné XXI et 6 Mois, les deux autres parutions de l’éditeur Rollin publications, placées en liquidation judiciaire en avril dernier. La reprise des deux revues est donc devenue un enjeu. Deux offres sont en concurrence : celle de La Revue Dessinée associée au Seuil face à celle de Thierry Mandon (directeur de la publication d’Ebdo) et 8 associés.

Laurent Beccaria (fondateur des Éditions des Arènes et co-fondateur des trois revues sous Rollin publications) a expliqué à l’AFP que les deux repreneurs potentiels des revues XXI et 6 Mois – La Revue Dessinée (cofondée par l’auteur de bande dessinée Franck Bourgeron) avec les éditions du Seuil et Thierry Mandon – ont révisé leurs offres.

Comme Rollin publications avait été placé en liquidation judiciaire, avec poursuite d’activité, le tribunal de Commerce de Paris avait laissé à tous la possibilité de faire une offre pour la reprise des deux revues jusqu’au 2 mai.

Le Monde, le groupe d’édition Editis ainsi que le groupe Hildegarde avaient respectivement présenté leurs projets, avant d’abandonner la course. En attendant une décision, une audience a eu lieu au tribunal de commerce de Paris, ce mercredi.



Selon l’hebdomadaire spécialisé, Stratégies, Thierry Mandon ainsi que ses 8 associés proposent une offre de 420.000 € avec la possibilité de reprendre 19 salariés – Rollin Publications étant composé de 63 salariés, dont une quarantaine avait été recrutée pour le journal Ebdo.