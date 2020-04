Adèle et François









« C’était une tentative pour faire quelque chose à mon échelle », indique Adèle, proche du secteur du livre, avec une expérience en librairie et en édition.Depuis le début du confinement, des nombreuses initiatives, mais disparates, de la part de librairies on vu le jour pour continuer à assurer l’accès aux livres. Ces propositions isolées, François et Adèle ont décidé de les répertorier avec leur site « Je soutiens ma libraire ». Du bon d’achat au click and collect ils rassemblent toutes ces formes nouvelles de solidarité.Ce projet à pour but d’informer les lecteurs sur les actions mises en place dans les librairies à côté de chez eux tout en permettant de communiquer à plus grande échelle sur l’urgence de l’aide à apporter aux librairies.Pour François, relation libraire pour un éditeur indépendant : « On a envie de dire aux libraires, ça fait des années que vous travaillez et que vous vous démenez et là c’est un peu à nous de rendre la pareille. »Le site qui comptait près de 180 actions recensées en fin de semaine dernière en comptabilise désormais près de 350. Si vous souhaitez contribuer rien de plus simple, allez sur le site , cliquez sur « déclarer une action » et remplissez le formulaire.