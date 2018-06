Poésie informatique, ode à l’emprunt dans les bibliothèques britanniques

À la bibliothèque de Stratford-upon-Avon, ville de naissance présumée du grand Shakespeare, les machines de retours de la l'établissement se mettent à la poésie. Les engins responsables de scanner les puces RFID au retour des ouvrages découvrent parfois que les sélections des lecteurs donnent de bien jolis poèmes. Le hasard n'a jamais si bien fait les choses.





Depuis le Twitter Warks Libraries

Bien que Stratford héberge la machine la plus prolifique, les autres bibliothèques du comté Warwick possèdent également des dispositifs qui permettent de simplifier le retour des livres en bibliothèque. Déposez-les dans la machine et le scanner se chargera d'enregistrer la puce insérée dans la tranche du livre. Pour preuve de votre ponctualité, l’engin peut imprimer un reçu.



Seulement parfois, ces tickets renferment de vrais petits bijoux de lyrisme. Tout a commencé à Stratford, dont l’un des bibliothécaires a commencé à imprimer et partager les poèmes de leur machine. Mais depuis, la tendance s’est répandue et on prête plus attention à cette poésie du quotidien.



Ils expliquent dans les commentaires Twitter: « Nous plaçons des livres dans la machine au hasard, quand les usagers les rapportent. Quand les titres apparaissent à l’écran, si cela donne un poème, nous imprimons le reçu ». Ainsi c’est un travail d’équipe, les auteurs écrivent les titres, les usagers les ramènent, la machine compose et les bibliothécaires partagent.



Voici quelques extraits, et bien plus de "cadavres exquis" à retrouver sur les réseaux sociaux des bibliothèques.