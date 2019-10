Polar : une autrice de Rennes va faire frissonner le Québec

paul bica, CC BY 2.0

Isabelle Amonou, membre du collectif rennais Calibre 35, sera en effet invitée pour quatre semaines, et collaborera avec Raymond Quimet, membre de l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais. La Française sera à Gatineau du 4 au 29 novembre 2019, pour une résidence 100% frissons.« Cette résidence de quatre semaines a pour but de favoriser les échanges entre auteur.e.s francophones et de faire découvrir le genre du polar au public de l’Outaouais et de l’Ontario français. Elle s’inscrit aussi dans la volonté du Salon du livre de l’Outaouais d’être présent toute l’année dans l’animation littéraire de la région », indiquent les organisateurs.Tous deux prendront également part à la Nuit du polar, organisée ce 16 novembre, dans le cadre de la Maison Fairview, en présence de grandes plumes de la littérature policière québécoise. Cette résidence est à l’initiative du Salon du livre de l’Ouataouais, qui se tiendra lui du 27 février au 1er mars 2020, au palais des congrès de Gatineau.