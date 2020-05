Polars et enquêtes : Joël Dicker invité de La Grande Librairie

Photographie : François Busnel, animateur de La Grande Librairie (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Ce mercredi 27 mai, La Grande Librairie choisit une ambiance mystérieuse et volontiers oppressante, en se plaçant sous le signe du polar et de l'enquête. Avec un invité de marque, un grand maitre du genre : John Le Carré, auquel François Busnel a rendu visite.Outre Joël Dicker, François Busnel recevra Hannelore Cayre pour son livre Richesse oblige (Éditions Métailié), Christophe Molmy, patron de la brigade antigang de Paris et auteur, pour son roman Après le jour (Éditions de La Martinière Arts), et enfin Joseph Incardona, pour La soustraction des possibles (Éditions Finitude).