Police, au secours ! 44 policiers prennent la parole et témoignent

Une première dans l'édition : 44 policières et policiers parlent sans langue de bois, à visage découvert, de ce qu'ils vivent au quotidien. Un document passionnant qui dresse un état des lieux de la Police d'aujourd'hui, à travers le regard de celles et ceux, tous grades confondus, qui sont sur le terrain.





25 000 policiers étaient dans la rue, le 2 octobre dernier, pour crier leur colère. Une mobilisation inédite depuis près de 20 ans. En effet, la police va mal, c’est un euphémisme : en moins d’une génération les violences et les outrages ont augmenté de 60 % ! un chiffre qui effraie de nombreux engagés hésitant désormais à rester dans ses effectifs, on peut les comprendre.



Hier mal-aimés, les policiers ont aujourd’hui l’impression d’être mal traités, pourtant il n’y a pas si longtemps, des millions de Français défilaient dans la rue et applaudissaient les forces de l’ordre.



Crise des Gilets jaunes, contestations policières, violences urbaines et attentats, les fonctionnaires de police sont sollicités en permanence, de toutes parts, et souvent vilipendés. La hausse vertigineuse des suicides est un signal inquiétant du mal-être dans la profession.



Face à un tel malaise, le ministre de l’Intérieur publiera prochainement le livre blanc de la police, mais il est urgent, aussi, d’entendre les témoignages poignants de ses agents.



Police, au secours ! donne la parole à des fonctionnaires de police qui révèlent la réalité de leurs vies professionnelles riches d’expériences, mais terriblement difficiles, et les conséquences désastreuses sur leurs vies personnelles.



Publié en deux tomes, le livre d’entretiens de Marc Niño permet d’aborder l’ensemble des sujets actuels qui font débat au cœur de l’Institution, et également parmi la population qui ressent le besoin de rétablir un lien de confiance.



Marc Niño est né en 1965 à Paris. Il est journaliste et formateur en communication.



Après un premier livre Si vous saviez..., série d’entretiens de Pieds-Noirs près de 60 ans après leur départ d’Algérie, il publie, aujourd’hui, Police, au secours ! Face au métier et Face à l’Humain, deux tomes qui ont nécessité plus de deux ans d’enquête et de rencontres avec des dizaines de fonctionnaires de police.