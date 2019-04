Politique de soutien à l'édition : Livre+, un précieux dispositif

La Conférence romande des chefs de service et délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC) tire un premier bilan positif du dispositif Livre+ mis en place en 2017 sous l’égide de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).





ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)





La CDAC présentera ses observations le jeudi 2 mai 2019, lors des Assises de l’édition suisse organisées par le Salon du livre de Genève. Des rencontres avec les acteurs de la chaîne du livre sont également au programme pour échanger sur les divers outils de promotion de l’écrit en Suisse et à l’étranger.



Mis en place en 2017, le dispositif Livre+ poursuit un triple objectif : favoriser la diversité et le rayonnement de la production littéraire et intellectuelle romande (soutien à l’édition), encourager les acteurs romands de la promotion du livre et de la lecture à développer des partenariats intercantonaux et interprofessionnels (promotion du livre et de la lecture) et, enfin, accompagner le développement du numérique dans le monde du livre par une formation à distance de type MOOC (aide à l’édition numérique).



A l’issue du processus de sélection, un soutien sous forme de conventions pluriannuelles a été accordé à 18 lauréats de Suisse romande. Après deux ans de fonctionnement du dispositif, les premières observations indiquent que les montants octroyés permettent de renforcer la visibilité des œuvres littéraires romandes, de mettre en valeur le travail des maisons d’édition bénéficiaires, d’assurer une meilleure diffusion de leurs productions.



Mais également d’élargir les actions de promotion du livre et de la lecture sur l’ensemble du territoire romand, sans oublier la conquête de nouveaux publics, notamment dans le numérique.



Les Assises de l’édition suisse du 2 mai 2019 au Salon du livre de Genève seront l’occasion pour la CDAC de détailler ses observations en vue d’un premier bilan du dispositif Livre+, qui servira de base de réflexion à sa probable reconduction en 2021. Ces Assises permettront d’échanger des expériences avec d’autres acteurs majeurs du livre dans l’espace francophone international sur divers outils existants de promotion de l’écrit.



Le programme détaillé de la journée du 2 mai 2019 des Assises de l’édition suisse 2019 peut être consulé ci-dessous