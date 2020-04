Pollen amorce le redémarrage avec de nouveaux éditeurs de CF2D/SODIS

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)



Entrepôt réimplanté, gestion des réceptions, mais également retours crédités : Pollen a mis la situation à profit. Dans le même temps, avec les éditeurs et l’équipe de diffusion, les nouveaux programmes ont été redéployés. De cette manière, les éditeurs et libraires pourront reprendre l’activité « dans les meilleures conditions ».Dans les faits, le retour à l’activité s’articule autour plusieurs points, détaillés :• Les modes de transport seront re-paramétrés en situation pré-confinement à compter des commandes réceptionnées le 6 mai. Vous pouvez toujours, d’ici là, demander des expéditions par Colissimo ou DPD ;• Les palettes qui étaient en rétention à la veille du confinement seront remises à Prisme ou aux transporteurs le 11 mai ;• L’office du mois de mars, qui était déjà lancé, sera décalé à la semaine du 25 mai ;• Un état des notés de réassort pré-confinement — pour ceux que cela concerne — sera envoyé dans les jours qui viennent ;• Pour les adhérents du SLF : les notés sur les programmes d’avril-mai (redéployés en juin) seront envoyés dans les jours qui viennent, ainsi qu’une proposition interactive de mise en place sur une sélection des titres incontournables de cette période.« Nous avons eu la main légère, mais vous serez, bien évidemment, libres de corriger ladite proposition. Nous nous tenons à la disposition des non-adhérents SLF pour une démarche similaire », précise-t-on.Enfin CF2D/SODIS a transféré ses contrats (hors de Borée) de diffusion/distribution. Les éditeurs suivants rejoindront donc Pollen dès le 2 mai : ARMELINE, EMONS, FOURNEL, GAUSSEN, GODEFROY, INFIMES, KUNTH, MOT PASSANT, M L EDITEUR, PATRIMOINES ET MEDIAS, YORAN, YSEC, et TRANCHEE.Les notés et programmes des mois en cours ont d'ailleurs été transmis et ont été intégrés aux mises en vente.Il faut espérer que le redémarrage se passe au mieux.