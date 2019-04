Pologne : les excuses du prêtre responsable de l'autodafé des livres Harry Potter

(photo d'illustration, Wolfgang Maehr CC BY 2.0) (photo d'illustration, Wolfgang Maehr CC BY 2.0)

Satan bouche un coin ?

Suite à la vague de critiques suscitée par cet acte, jugé « barbare », « haineux » ou encore similaire à ce que faisait l’Allemagne nazie, Rafal Jarosiewicz, le prêtre qui avait organisé cet autodafé, devant l'église de la paroisse de Gdansk, a présenté ses excuses.« Le fait de brûler des livres et d’autres objets a été un acte malheureux. Cependant, cet acte n’avait aucunement vocation à pointer du doigt un groupe social, ou une religion. Ce n’était pas non plus un acte de haine contre les livres en tant que tels, ou contre la culture », affirme Jarosiewicz sur la page Facebook de la fondation catholique SMS z Nieba (SMS du ciel).« Si quelqu’un a interprété mon acte comme cela, je voudrais sincèrement m’en excuser. Il était également malheureux de publier la photo du feu qui a consumé les ouvrages et les autres objets », a-t-il souligné avant d’affirmer que les photos seront supprimées de leur compte Facebook « pour ne pas générer de nouvelles émotions ».L’autodafé avait en effet été relatée sur la page Facebook de la fondation catholique SMS z Nieba (SMS du ciel) dimanche dernier. Les objets avaient été amenés par des paroissiens, encouragés par les prêtres à « nettoyer » leurs maisons de « forces diaboliques ».Une figurine bouddhiste, un masque en bois africain, des ouvrages sur la magie, des figurines d’éléphants, mais aussi des livres de la saga Harry Potter étaient présents sur les photos, ce qui a suscité de nombreuses critiques. Et bien loin d’apaiser les tensions, les excuses de Rafal Jarosiewicz semblent avoir jeté de l’huile sur le feu…« Votre action est nuisible, mauvaise, repoussante, digne des pires associations du fascisme », commente un utilisateur sous le post du prêtre.« Votre acte a été irresponsable, en plus sur les photos on pouvait voir les visages des enfants qui participaient à ce projet », lit-on dans un autre commentaire. « Vos excuses ne suffisent pas. Il faut assumer les conséquences de ses actes, vous avez enfreint la loi à plusieurs reprises » déclare une autre utilisatrice.Jarosiewicz a en effet été condamné à une amende. Un groupe d’écologistes a aussi contacté le procureur pour dénoncer la combustion illégale de déchets à l’air libre, une atteinte grave à la santé et à l’environnement. De son côté, le prêtre affirme rêver d’un monde où « les gens protesteront contre le meurtre d’enfants à naître [évoquant l’IVG, NdR], et réagiront au moins autant que lors de la mise aux flammes de livres magiques ».Tout cela reste donc très cohérent...Via RMF