Pologne : un éditeur attaqué après la publication de textes négationnistes

À l’heure où Gallimard met en pause son projet de publication des pamphlets antisémites de Céline, un éditeur polonais se pose moins de questions. Vendredi dernier à Varsovie, deux survivants de l’Holocauste et un ancien résistant antinazi polonais ont attaqué en justice Katmar, maison d’édition de Gdansk. La maison d’édition a publié deux livres négationnistes à la gloire d’Hitler.



Les deux ouvrages de propagande nazie s’intitulent Le Siècle de Hitler, vol. I et Le Siècle de Hitler vol. II : Hitler Démocrate. Il s'agit de textes signés par un officier SS belge, Léon Degrelle. Décédé en 1994, il avait été à la tête du parti d’extrême droite belge Rex avant la guerre.



Les livres « favorisent l’antisémitisme féroce et nient directement l’Holocauste et les autres crimes nazis contre l’humanité », a déclaré M. Kozłowski, juriste du cabinet international Dentons, qui s’occupe du dossier à titre bénévole, au quotidien Gazeta Wyborcza. « L’éditeur nie l’histoire, ce qui nuit à la réputation des survivants », a-t-il ajouté.



Un tel procès serait inédit en Pologne. Pourtant, comme le précise Wojciech Kozlowski : « La promotion du nazisme et la négation de l’Holocauste sont un délit en Pologne, et en théorie sont passibles de poursuites pénales, mais dans la pratique les parquets n’agissent pas efficacement dans la plupart des cas ».



Les plaignants ont déclaré que ces ouvrages allaient à l’encontre de la dignité des survivants, de l’identité nationale ainsi que du souvenir de ces épreuves tragiques et meurtrières en minimisant leurs souffrances physiques et émotionnelles. En l’absence d’introduction permettant de préciser le contexte, les livres de Degrelle apparaissent en effet plus comme de la propagande nazie que des documents historiques.