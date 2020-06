Pologne : un jeu vidéo inscrit sur la liste de lecture officielle des écoles 

Développé par 11 bit studios, le jeu vidéo This War of Mine fera désormais partie de la liste des lectures recommandées pour les étudiants polonais. Sorti en 2014, ce jeu de survie en temps de guerre a la particularité de se concentrer sur l’expérience des civils, plutôt que sur celle des combattants en première ligne.







C’est officiel, This War of Mine sera intégré dans la liste de lectures scolaires pour l’année scolaire 2020-2021, a annoncé Mateusz Morawiecki, Premier ministre, lors d’une visite dans les locaux de 11 bit studios, situés à Varsovie.



« La Pologne sera le premier pays au monde à intégrer un de ses propres jeux vidéo sur la liste de lecture du ministère de l’Éducation », a-t-il déclaré. « Les jeux vidéo permettent aux jeunes de développer leur imagination, de même que la lecture. »



« En intégrant les jeux vidéo dans notre système éducatif, nous élargirons notre imaginaire et apporterons quelque chose de nouveau à la culture », a poursuivi l’homme d’État. Toutefois, le jeu figurera dans la catégorie des lectures facultatives.



La liste de lecture où sera inscrit This War of Mine s’adressera aux étudiants en sociologie, en éthique, en philosophie ou encore en histoire. À noter toutefois que son usage sera réservé aux plus de 18 ans, en raison de sa classification.



« Bien sûr, les jeux sont déjà utilisés dans l’enseignement notamment pour les matières tels que les mathématiques, la chimie ou encore le développement des capacités cognitives. Mais c’est la première fois qu’un jeu est officiellement inclus dans le système éducatif au niveau national », a tenu à souligner à son tour Grzegorz Miechowski, PDG de 11 bit studios. Et de se féliciter de pouvoir désormais « contribuer au développement de l’éducation et de la culture dans notre pays ».



Contrairement aux autres jeux de guerre, This War of Mine s’intéresse au point de vue des civils. Il est inspiré du siège de Sarajevo et de l’insurrection de Varsovie. « Cela permet de développer une analyse intéressante des évènements », a ainsi noté le Premier ministre. « Il montre aux jeunes la façon de suivre de bons chemins dans la vie. »





Les jeux vidéo : “visage moderne de la Pologne”



Cette décision s’inscrit plus largement dans la volonté de faire des jeux vidéo une référence culturelle au même titre que la lecture, le cinéma ou encore la musique. D’autant que le pays a une industrie florissante, notamment avec le succès de la série de jeux



« Les jeux parlent un langage que la jeune génération comprend instinctivement : celui de l'interaction. Grâce à cela, les jeux vidéo peuvent parler de tout : émotion, vérité, souffrance, combat entre le bien et le mal, humanité. Ils sont à cet égard similaires à la littérature » a expliqué Grzegorz Miechowski. Cette décision s'inscrit plus largement dans la volonté de faire des jeux vidéo une référence culturelle au même titre que la lecture, le cinéma ou encore la musique. D'autant que le pays a une industrie florissante, notamment avec le succès de la série de jeux The Witcher, basée sur les livres d'Andrzej Sapkowski et développée par le studio polonais CD Projekt.

