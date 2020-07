Port du masque obligatoire : les consignes du ministère de la Santé

La liste des lieux concernés par l’obligation du port du masque pic.twitter.com/6roMIufE18 — Olivier Véran (@olivierveran) July 20, 2020

illustration : cromaconceptovisual CC 0

Le port du masque est désormais obligatoire dans « tous les lieux publics clos », indique le ministre de la Santé. À compter de ce 20 juillet, les commerces ouverts le lundi devront donc faire la police et imposer le port de cette mesure de protection. Masque obligatoire dans les librairies , donc, et comme il fallait raisonnablement s’y attendre.Rappelons qu’en pleine épidémie, plusieurs mairies avaient organisé des distributions de masques — notamment celle du Ve arrondissement de Paris, à destination des libraires et bouquinistes Pour l’heure, on remonte à ActuaLitté un certain soulagement, « même s’il est désagréable d’accueillir un client masqué, et d’échanger avec ce filtre de papier entre nous ». De fait, pour les établissements qui avaient amplement préparé la réouverture le 11 mai, les mesures sanitaires n’allaient « que dans un sens : celui des libraires. Se dire qu'à présent, les clients sont contraints à la responsabilisation n'a rien de plaisant, mais c'est une tâche partagée ».Était en effet laissé à la libre appréciation de chacun le soin d’imposer ou non le port du masque. « Étant donné la période dont nous sortions, alors que nous avons pour beaucoup opté pour une fermeture — ou du drive très tardivement — il semblait compliqué d’imposer cette mesure aux clients », nous assure une libraire de région parisienne.Désormais puni d’une amende de 135 € pour toute infraction, le non-port du masque ne se pose plus. Quitte à impacter la chaleur que l’on espère toujours en entrant en librairie.