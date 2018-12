Porter des ambitions dignes de la loi Lang pour les auteurs

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« Des bouleversements aussi majeurs du régime social des auteurs ne peuvent avoir lieu sans une réflexion profonde sur les métiers créatifs aujourd’hui, mais surtout, de tels bouleversements ne peuvent avoir lieu sans les auteurs eux-mêmes », souligne la Ligue.Et de réclamer des mesures aussi ambitieuses que le fut, en son temps la loi Lang, « pour sauver le métier d’auteur ».Face aux revendications, Franck Riester a proposé la mise en place d’un groupe de travail associant différents partenaires et la Ligue, qui portera sur le statut social, les métiers et la rémunération équitable des auteurs.Denis Bajram, président, revient avec ActuaLitté sur cette rencontre : « J’avoue que je me suis rendu au ministère avec, comment dire cela diplomatiquement, avec une certaine prudence. Il faut dire que c’est le cinquième Ministre de la Culture depuis 2014 avec qui les organisations d’auteurs vont travailler. J’ai presque l’impression de faire une collection de ministres. »Pour autant, c’est un peu rassuré qu’il ressort de cet entretien. « Franck Riester s’est montré attentif à nos inquiétudes. Nous avons pu avoir une discussion sérieuse sur ce qui est en jeu aujourd’hui pour les auteurs. »Un consensus a été trouvé sur l’idée d’avancer vite au sujet du statut social, des métiers et de la rémunération équitable des auteurs. Le prochain rendez-vous sera celui du festival d’Angoulême dans un peu plus d’un mois. « J’espère que nous aurons déjà progressé », conclut-ilDans un communiqué, la Ligue se dit « convaincue qu’il est possible de construire un statut aussi ambitieux que protecteur pour l’auteur du XXIe siècle ».