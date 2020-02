Portugal : dans cet hôtel, dormez aux côtés de 45 000 livres

Photo Facebook - Literary Man's bidos Hotel

Ouvert en octobre dernier dans le petit village médiéval d’Óbidos — « ville fortifiée » en portugais —, dont les premières fondations remontent au temps de l'Empire romain, l'hôtel Literary Man renferme au sein de son propre édifice une collection de 45.000 livres. En pus de ses 30 chambres, bien entendu...Disposés ça et là entre les quatre murs de l’hôtel de l’ancien couvent réhabilité, chaque livre est généreusement présenté de manière à ce que tout hôte s’en empare, le temps d’une nuit, ou pour l’accompagner pour le restant de son voyage.Sur la base des dons, l’hôtel constitue à lui seul une véritable bibliothèque à même de rassasier tout lecteur compulsif. Entre titres spécifiquement portugais, ou livres anciens, mais aussi ouvrages universitaires couvrant les domaines de l’histoire, de la philosophie, de la psychologie et de la sociologie, le Literary Man dispose à ce jour d’une collection de 3000 livres issus de dons, lit-on sur le site.L'hôtel est aussi pensé comme une librairie, proposant une sélection de titres d'envergure internationale, avec notamment les collections éditoriales de maisons telles que Penguin Book, Pan books et Pelican book. Au total, 40.000 ouvrages sont mis à la vente. Parmi ces derniers, on trouve donc des ouvrages légués par de généreux donateurs. Une partie des revenus issus de la revente des livres donnés est reversée à des projets associatifs locaux.La tendance bibliophile va même jusque dans les propositions du bar-restaurant. En effet, ici, chaque nom de cocktail trouve son inspiration dans de grandes figures de la littérature. Aussi pourra-t-on commander, entre autres, un mojito « Ernest Hemingway » ou un kir royal façon Liaisons dangereuses.Quatre étoiles oblige, compter un minimum de 75 € la nuit. Mais rien n’empêche n'importe quel curieux passant dans les parages de s'y arrêter, rien que pour humer l'odeur des livres.Pour plus d'informations, c'est à cette adresse