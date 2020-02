Post-incendie : Ken Follett remet un chèque pour Notre-Dame ce 12 mars

L’Institut français de Londres, la Fondation du patrimoine, organisme chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les Éditions Robert Laffont et le Fonds mondial pour les monuments Grande-Bretagne, consacrent une soirée exceptionnelle à Notre-Dame de Paris et à sa reconstruction, en présence de Ken Follett.





En avril 2019, quelques jours après l’incendie de la cathédrale, et sur une proposition de son éditeur français, Ken Follett écrit Notre-Dame. Dans le même temps, la décision est prise de reverser les bénéfices des Éditions Robert Laffont et des éditions étrangères ainsi que les droits d’auteur à la Fondation du patrimoine, dédiée à la préservation du patrimoine français.



Dans Notre-Dame, Ken Follett revient sur l’histoire de la cathédrale et évoque l’influence qu’elle a exercée sur l’écriture des Piliers de la Terre.



Le 12 mars, lors d’une cérémonie officielle à l’Institut français, il remettra un chèque du montant des bénéfices à Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine.



La cérémonie sera suivie d’une table ronde avec le général Jean-Louis Georgelin, président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale, Guillaume Poitrinal et Ken Follett, et animée par Agnès Poirier, auteur de Notre-Dame, l’âme d’une nation (Flammarion, mars 2020).



William Loschert, président du Fonds mondial pour les monuments Grande-Bretagne, offrira au général Georgelin, président de l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, une sculpture créée par un réfugié syrien et inspiré des célèbres gargouilles de Notre-Dame.



La seconde partie de la soirée sera consacrée à la projection de Dans le ventre de l’Orgue de Notre-Dame, un documentaire sur l’histoire de cet instrument emblématique et les incroyables péripéties dont il fut le témoin ou le protagoniste. La projection sera précédée d’une présentation de Ken Follett et suivie d’une discussion sur la reconstruction de la cathédrale avec le général Georgelin et Agnès Poirier.



Notre-Dame de Ken Follett sera en vente à l’Institut français lors de la soirée.