Postvérité, cyberactiviste et phrase-choc : adieules anglicisme

Tout d’abord, la Commission d’enrichissement de la langue française a publié au Journal officiel du 21 avril 2019 une « Recommandation concernant les noms d’États, d’habitants, de capitales, de sièges diplomatiques ou consulaires ». Ainsi, on apprendra que les habitants des Émirats arabes unis sont les Émiriens et Eiriennes, dont la capitale Abou Dabi abrite des Aboudabiens ou des Doubaïens, au choix.Ou même que le Lesotho compte nombre de Lesothiens, avec plus spécifiquement dans sa capitale de Maséru (ou Maseru…) des Masérois à foison. On peut en consulter la liste à cette adresse L’autre volet de la communication porte sur différents termes liés aux relations internationales. Ainsi, font leur apparition :pour remplacer like-minded. Se dit d’un groupe de pays qui partagent le même point de vue sur un sujet donné.Procédé rhétorique qui, dans un débat ou une discussion, vise à déstabiliser l’interlocuteur et à éviter de lui répondre en abordant un autre sujet censé le mettre dans l’embarras. Il détrônera le whataboutery ou whataboutism.s’utilisera à la place de son homologue anglais cyberactivist ou encore hacktivist, pour désigner un activiste qui agit dans les réseaux informatiques et recourt notamment au piratage., à la place de cyberaddiction ou encore digital addictionMoyen permettant d’établir un équilibre entre des États ou d’autres entités politiques de poids inégal. Il est simplement traduit de l’anglais power equalizer.Investigation conduite préalablement à la nomination d’un candidat à un poste sensible, notamment politique ou administratif, portant sur différents aspects de sa vie professionnelle et privée. (pour vetting process)action des médias sur la formation de l’opinion publique par le choix des sujets abordés et l’importance qui leur est conférée. (en anglais, agenda setting)Note brève, d’une page le plus souvent, non signée, émanant généralement d’un service de renseignement et rédigée à l’attention de hauts responsables d’un gouvernement ou d’une administration.Formule percutante d’un discours ou d’un débat destinée à frapper les esprits et à être reprise par les médias. Les rappeurs en seront pour leurs frais désormais, quand bien même leurs accroches pouront rester toujours aussi percutantes ; c’est la fin des punchlines…Situation dans laquelle l’objectivité et la véracité des faits ont moins d’influence sur la formation de l’opinion publique que le recours à des émotions, à des sentiments ou à des croyances. Il viendra aisément remplacer le posttruth, sans pour autant en faire disparaitre la réalité. Certainement que George Orwell en aurait goûté la saveur., désigne l’ensemble d’outils numériques conçus pour renforcer la compréhension des institutions par les citoyens et leur participation à la vie démocratique. (civic tech ou civic technology pour les plus courageux)