Potter, Pratchett, Stephen King : près de 80 000 € de livres rares dérobés

Un cambriolage est survenu à Thetford (comté de Norfolk, nord-est de Londres), le 8 janvier dernier. Parmi les objets volés, des livres rares d’une valeur de plusieurs dizaines des milliers d’euros. Et notamment une édition originale d’Harry Potter, d’une valeur supérieure à 45.000 €.



me5otron, CC BY 2.0





La police indique n’avoir pour l’heure aucune piste, mais deux hommes sont entrés par effraction et ont dérobé les livres qui étaient dans la maison. Outre l’édition d’Harry Potter, le collectionneur disposait également d’une première édition de Color of Magic, par Terry Pratchett, d’une valeur de 9000 £ (plus de 10.000 €).

Il se trouvait également quatre premières éditions de Winnie the Pooh, évaluées à 5000 £ et une première édition de The Hobbit, datée de 1937, d’une valeur de 7000 £. La bibliodiversité était au rendez-vous, puisqu’une première édition de The Great Gatsby, réalisée en 1925, dans un étui personnalisé bleu a aussi été dérobée. Valeur : 2000 £.

Last but not least : Brief History of Time, de 1983, dédicacé par Stephen Hawking, avec l’empreinte digitale de son pouce et deux premières éditions de Gunslinger by Stephen King, d’une valeur de 2.000 £ chacun.



« J’exhorte les gens, et en particulier les marchands de livres, ou ceux qui travaillent dans des librairies spécialisées, à se montrer vigilants au cas où ces livres seraient proposés à la vente », assure Gideon Weigelt-Holmes, responsable de la police de Thetford.



via Eastern Daily Press