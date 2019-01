Pottermore : le site de J.K. Rowling face à une baisse des revenus

Dave Catchpole - CC BY 2.0

Le président de Pottermore, Neil Blair, a tenu à rassurer son public : « La société continue de bénéficier de la stratégie de commerce ouvert initiée en 2015, rendant son contenu plus accessible dans le monde entier par l'intermédiaire de partenaires de vente tels qu'Amazon, Apple, Audible, Google, Kobo, Storytel et Overdrive… Les ventes de Harry Potter de JK Rowling, qu'il s'agisse des livres et des livres audio numériques demeurent solides », indique-t-il au Bookseller Cependant, de tous les distributeurs cités par Blair ci-dessus, seul Kobo est disponible dans le monde entier, sans pour autant garantir un achat serein. Ainsi, un acheteur vivant par exemple au Bangladesh sera seulement redirigé vers le magasin « international » de la firme, Kobo US, où il sera forcé de payer le prix en dollars — avec une carte bancaire acceptée uniquement aux États-Unis, explique TNPS . Dans cette situation, une grande partie des lecteurs se tourne vers le piratage.Rappelons qu'un changement contraint de stratégie commerciale a été effectué entre 2015 et 2016 : avant, les plateformes de vente en ligne étaient contraintes de renvoyer vers Pottermore pour la commercialisation de fichier. Depuis 2016, cette situation a totalement été modifiée, et les weblibrairies disposent désormais des fichiers.Depuis la sortie de Harry Potter et l'Enfant maudit, du scénario du film Les Animaux Fantastiques et de la bibliothèque de livres audio du site, les revenus de Pottermore seraient passés de 40,3 millions £ l'année dernière à 32,8 millions £ cette année. Le bénéfice avant impôts, quant à lui, s’est établi à 3,4 millions £, contre 3,5 millions £ l'an passé.Malgré cette légère baisse, le bilan, sur les dernières années, reste bien sûr positif : les ventes sont passées de 7 millions £ en 2015 à 15 millions £ en 2016. Néanmoins, les très bons résultats de 2017 étaient à mettre au crédit de nouveautés mises en vente cette année-là, qui avaient ajouté quelque 12 millions £ au chiffre d'affaires, selon l'estimation communiquée par la société.Le développement d'un jeu type RPG à la troisième personne, a priori destiné aux consoles et PC, serait en train d'être développé par Rocksteady : une possible solution de replis...