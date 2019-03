Pour ces sorcières chrétiennes, la Bible est un "livre de sorcellerie"

“La Bible est un énorme livre de sorcellerie”

La révérende Valerie Love, membre des « sorcières chrétiennes » a annoncé qu'elle organisera une convention à Salem du 15 au 21 avril 2019. Un moyen pour elle d'accomplir sa « mission divine sur terre » : promouvoir la sorcellerie. Elle se proclame « ministre ordonnée de la conscience spirituelle » et affirme avoir récemment fondé le Covenant of Christian Witches Mystery School (ou L'école de l'alliance des sorcières chrétiennes).Sur son site , elle affirme avoir toujours su être une sorcière chrétienne. Elle a dû se cacher jusqu’à l’âge de 26 ans parce que sa famille était témoin de Jéhovah. Et a ensuite trouvé la paix intérieure en écrivant The Christian Witch's Creed. Son précepte ? « Je suis une sorcière chrétienne : j'aime ma croix et ma baguette : je consulte mon jeu de tarot et ma Bible ».Calvin Witcher est un homme qui se revendique prophète sorcier. Lors d'une retransmission en direct sur Facebook il y a deux mois, il a affirmé : « La Bible est un énorme livre de sorcellerie. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous ne pouvez pas contourner le fait que Jésus soit un magicien. C'est impossible [ … ] Jésus, c'est de la magie, de la sorcellerie. Chaque miracle que Jésus fait défie les lois humaines, les lois de l'univers, les lois du monde. Vous ne pouvez donc par être disciple de Jésus, sans être sorcier ».Et pendant ce temps, que nous dit la Bible ? Certains ont essayé de démontrer que le livre sacré était complètement incompatible avec la sorcellerie. Les journalistes Emily Jones et Benjamin Gill ont même présenté des « preuves » sur un article de CBN News « La Bible rejette explicitement la sorcellerie plus d'une douzaine de fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament». Ils ont ainsi appuyé leurs arguments avec des passages tirés de la Bible.Dans 1 Chroniques 10:13 : « Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. »Autre indice, Dans Apocalypse 21:8 : « Mais quant aux timides, et aux incrédules, et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. »Ou encore: Exode 22:18 : « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. »Pour l'auteure Jennifer LeClaire, la sorcellerie chrétienne est « très dangereuse ». En 2017, elle écrit sur son blog : « J'ai vu l'émergence de ces chrétiens pratiquant la sorcellerie. Ou peut-être qu'ils ne sont même pas chrétiens du tout. Je ne jugerais pas le salut de quelqu'un. En revanche, lorsque des personnes qui se revendiquent comme membres de l'église publient des injures, prient contre vous, et procèdent à des jeûnes impurs pour vous détruire, le fruit de l'Esprit fait clairement défaut. »Il faut « arrêter de penser que l'on peut dire aux gens comment croire et adorer. Vous ne pouvez pas me dire comment me connecter avec le divin », avait alors rétorqué Valerie Love.