Pour désinfecter les livres de la bibliothèque, évitez le four à micro-ondes

Photographie : illustration, David Shane, CC BY 2.0

Une bibliothèque de l'État du Michigan, au nord-est des États-Unis, a diffusé un message à l'attention de ses usagers : merci d'arrêter de passer les livres au four à micro-ondes. Une bibliothèque du district de Kent a en effet récupéré un ouvrage comportant des traces de brûlure au niveau de la puce RFID, qui permet d'enregistrer les emprunts et les retours d'un titre.La puce comprenant du métal, la réaction ne s'est pas fait attendre avec le passage aux micro-ondes : le papier n'a pas tardé à prendre feu, suite à la concentration de la charge électrique produite par le four. Rappelons que le métal placé dans un four à micro-ondes peut créer des arcs électriques, blesser l'utilisateur ou endommager l'appareil...« Je ne sais pas si c'est une information qui a été diffusée à la télévision, si quelque chose a pu leur faire croire que le four à micro-ondes pourrait tuer la Covid », s'interroge Elizabeth Guarino-Kozlowicz, directrice de la bibliothèque, auprès de Detroit Free Press Conformément aux recommandations professionnelles, les documents de l'établissement sont placés en quarantaine pour une durée de trois jours, a rappelé Elizabeth Guarino-Kozlowicz, ce qui évite tout risque de contamination par le contact avec le papier ou avec le plastique qui recouvre les couvertures des ouvrages.