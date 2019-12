Pour France 3, Michel Onfray présente sa Normandie

Michel Onfray, en 2012 (Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0)

Souvenirs d'écoliers, souvenir de découverte de la nature (faune et flore), découverte des injustices, des premiers doutes sur l'existence de Dieu ou encore premiers émois amoureux, tous les souvenirs précis du jeune Michel sont aussi l'occasion pour le philosophe de parler de l'époque et de l'influence de son enracinement à une Normandie qu'il aime ouverte aux curieux et généreuse.Convaincu de la force de sa région, le philosophe n'a jamais voulu la quitter. « Je ne serais jamais de ceux qui dévitaliseront les provinces, ça doit être jouable en Normandie d'exister », indique-t-il, convaincu de l'énergie positive des provinces, attentif à prouver qu'il n'y a pas d'obligations à « monter » sur Paris pour réussir.Sa source d'inspiration principale vient de son père. Des leçons apprises implicitement à travers les expériences qu'il a vécues avec lui dans sa région. Une sagesse que Michel Onfray qualifie de populaire : il partage sa vision d'autrefois avec le recul qu'il a maintenant.« La Normandie est un espace partagé par des gens qui l'aiment », souligne le philosophe, qui voit dans la Normandie un lieu empirique par excellence, le lieu de ses apprentissages.Le documentaire est une production michelonfray.com/web TV, avec le soutien de France 3 Normandie. Il sera diffusé le lundi 9 décembre 2019 dans « La France en vraie » sur France 3 Normandie, et sera disponible sur le site normandie.france3.fr.