Pour inciter au recyclage, ce libraire offre un livre contre bouteilles et canettes

À l'intérieur de la librairie Ex Libris Cafè, via Twitter

Un butin réinvesti dans la lecture

E se accadesse in ogni città..... forse il Pianeta ringrazierà!#NonRifiutiamoci https://t.co/6G8PgnXb9a pic.twitter.com/jUVGjnpje3 — UN LIBRO Sospeso (@michelegentile7) February 13, 2019

« Un libro sospeso » : c'est ainsi que nos voisins italiens désignent les livres suspendus, ce geste de solidarité proposé aux lecteurs envers d'autres lecteurs, moins fortunés, pour que ces derniers puissent aussi obtenir de quoi lire. Le concept, qui a aussi fait des émules en France , est adapté des « cafés suspendus », une tradition napolitaine, et se décline dans d'autres versions, comme les « baguettes suspendues », par exemple. Exposés le plus souvent derrière le comptoir, ces articles suspendus peuvent être demandés par les personnes dans le besoin.Michele Gentile, fondateur et propriétaire de l'Ex Libris Cafè, suspend des livres depuis 2002, mais a décidé d'ajouter un nouvel élément à la politique de sa librairie. L'incitation au recyclage : « Mon objectif est de diffuser la passion et l'amour des livres parmi ces Italiens qui ne lisent pas, d'habitude, tout en faisant en sorte qu'ils protègent l'environnement », explique le libraire.Gentile propose donc à présent aux enfants scolarisés de lui rapporter une canette en aluminium et une bouteille en plastique pour avoir le droit de décrocher un « livre suspendu ». Sur les réseaux sociaux, il fait la promotion de cette opération qui s'adresse aux enfants jusqu'à 14 ans, et dès leur plus jeune âge.Il espère bien sûr que l'opération sera connue dans toute l'Italie, et que des collègues se mettront eux aussi à suspendre des livres pour alléger un peu le bilan carbone qui pèse sur la planète. Des élèves de la commune de Bordighera, au nord de l'Italie et à la frontière avec la France, lui ont déjà fait parvenir 23 canettes et 23 bouteilles vides... Et d'autres écoles de la province de Salerne se mobilisent, d'après le libraire.L'idée de ce troc bénéfique est venue à Gentile en 2016, alors qu'il s'était renseigné sur la manière d'évacuer et de recycler une pile de déchets métalliques abandonnée dans un champ voisin : apprenant qu'il y en avait pour 300 à 400 € de métal, Gentile a utilisé l'argent pour acheter des livres aux élèves de l'école voisine. Avec des enseignants, il a ensuite mis en place une opération de collecte qui a de nouveau permis de récolter plus de 400 €.Les lecteurs sont particulièrement généreux, et le libraire dispose d'une bonne réserve de livres suspendus devant lui : en 17 ans, estime-t-il, environ 10.000 livres ont été suspendus par ses clients — il a arrêté de compter depuis quelque temps...Le libraire lance à présent un appel pour impliquer des sociétés de recyclage : pour le moment, il se charge lui-même de transporter le fruit de sa collecte, mais le succès risque bientôt de dépasser ses capacités...via CNN