Pour J.K. Rowling, Harry Potter, c'est fini

La pièce Harry Potter et l’Enfant Maudit a fait ses débuts, dimanche 22 avril dernier, à Broadway. La pièce rapporte la vie d’Harry et sa famille, après la mort de Voldemort. Alors, verrons-nous la suite de la suite ? Interrogée par Variety, J.K. Rowling assène le coup final à ses fans : il n’y aura pas de suite au dernier et huitième livre de la saga.

J.K. Rowling

Le mythe Harry Potter ne cesse d'en faire rêver plus d'un et son univers, bien vivant, est entretenu par les révélations sur Twitter par J.K. Rowling. Entre excuses et interprétations, les confidences de l'auteure font vivre Harry Potter. On se rappelle également de l'engouement autour de la sortie d'Harry Potter et l'Enfant Maudit. Seulement voilà, c'était la dernière suite aux aventures d'Harry Potter et sa descendance.



En effet, J.K. Rowling confie à Variety qu'elle a, en quelque sorte, tout dit : « Je pense que j’ai vraiment écrit, pour faire avancer l’intrigue, l’histoire que j’avais à l’esprit. » Ce n'est plus Harry Potter qui l'intéresse, mais un autre personnage :

« Je pense qu’il est assez évident, dans le septième livre, dans l’épilogue, qu’Albus est le personnage qui m’intéresse. Et je pense que nous avons rendu justice à l’histoire. Donc, je pense que forcer avec les petits-enfants serait une démarche vraiment cynique, et cela ne m’intéresse pas. » Ce qui signifie donc que d'autres romans, sur d'autres personnages de l'univers, pourraient être publiés, un peu comme Les Animaux Fantastiques reprend des personnages et situations connues pour de nouvelles aventures.





Mais plus de Harry en vue, pour le moment. Il va donc falloir se remettre de cette déception, peut-être en jouant à Hogwarts Mystery ?