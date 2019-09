Pour Jonathan Franzen, il faut s’y faire, l’apocalypse climatique est inévitable

Image parJonny Lindner de Pixabay

There are many problems w the @NewYorker Franzen climate piece. Here are three:



1) It distorts the science.

2) It's completely apolitical.

3) It contradicts itself: is the apocalypse coming or should we all start local farmers markets?



THREAD



1/n pic.twitter.com/BJrImbLwIO — Dr. Genevieve Guenther (@DoctorVive) September 8, 2019

Sa position est la suivante : « Considérez moi comme un pessimiste ou un humaniste, mais je ne vois pas la nature humaine changer de manière fondamentale dans un futur proche. Je peux bien passer au crible de mon modèle dix mille scénarios, il n’y en a pas un seul où l’objectif des deux degrés est atteint ». Car, non content de s’appuyer sur des données scientifiques, Jonathan Franzen explique utiliser son cerveau de romancier pour envisager les différents scénarios possibles.D’ailleurs, sa tendance à mettre en avant ses propres « prévisions », élaborées à la seule force de son cerveau de romancier, a fait sourire, comme le remarque cet article du Guardian . Plusieurs scientifiques ont même déclaré que Franzen ne comprenait pas grand chose à la science du climat.Toutefois, au-delà de son profond pessimisme nous enjoignant à faire le deuil de tout espoir, la seconde partie de l’article est loin d’être inintéressante. Que faire quand on a admis que la partie était perdue d’avance face au changement climatique ? Franzen ne croit pas qu’il ne faille rien faire, au contraire. Il recommande de placer son espoir dans des objectifs plus facilement atteignables sur le court terme, en s’impliquant dans des actions dans son environnement immédiat. Par exemple, s’engager pour la protection d’une espèce en particulier ou aider des personnes sans abri.C’est selon lui un enjeu à la fois pratique et éthique. « Si l’action collective permettait d’avoir un ouragan dévastateur en moins, quelques années de stabilité en plus, ce serait un objectif digne d’être poursuivi. » Un petit mieux vaut mieux qu’aucun mieux du tout. Du reste, il va plus loin en expliquant que quand bien même notre action contre le réchauffement climatique n’aurait absolument aucun effet, cela vaudrait néanmoins la peine d’agir. « Même si les actions d’un seul individu n’ont aucun effet sur le climat, cela ne signifie pas qu’elles sont dépourvues de sens. Nous avons tous un choix éthique à faire. »Enfin, s’il y a un véritable enjeu, il est de nature politique. Selon Franzen, le changement climatique risque de mettre à mal l’état de droit et la démocratie tandis que les conflits se multiplieront. Rien ne sert d’ajouter le chaos politique au chaos climatique, plus que jamais selon l’auteur, il faut s’engager en faveur de mesures progressistes.via The New Yorker