Pour l'alphabétisation, la Tasmanie abolit les amendes en bibliothèques

C’est une révolution en Tasmanie : l’abolition des amendes en bibliothèques, à travers tout l’État, vient d’être décidée. À compter de décembre 2018, les retards dans le retour des documents n’entraînera plus les pénalités financières auparavant prévues.





Michael Coghlan, CC BY SA 2.0



Au lieu des amendes forfaitaires de 20 $ pour les livres et 30 $ pour les DVD, appliquées systématiquement, des frais seront tout de même appliqués. En effet, en fonction de l’article et de la durée du retard, les établissements pourront malgré tout facturer les usagers.Cette mesure intervient alors que l’Etat australien est l’un des moins bien classés en matière d’alphabétisation : près de la moitié de la population est analphabète, selon une récente étude du gouvernement.Le ministre de l’Éducation, Jeremy Rockliff assure que cette abolition des amendes fait ainsi partie d’un effort pour rendre les établissements de prêts plus accessibles. Il est manifestement convaincu que ce changement de processus aidera les bibliothèques à atteindre cet objectif.En Australie, la ville de Sydney avait mis en place un moratoire de quatre ans sur les amendes imposées. Un essai fructueux avait permis de récupérer en 2017 près de 70.000 documents.via ABC