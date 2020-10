Pour l’Année Dantesque 2020-2021, voici un Dante européen

À l'occasion des célébrations du septième centenaire de la mort de Dante Alighieri, de nombreux événements se préparent en Europe grâce au Ministère des Affaires étrangères italien.









L'exposition « Dante 700. Un portrait de Dante et des lieux du poète dans les photographies de Massimo Sestini » a été inauguré ce 3 octobre au Quirinal, la résidence officielle du président de la République italienne, en présence du chef de l’État, Sergio Mattarella. C’est le début officiel des célébrations pour l’année dantesque, qui continueront tout au long de l’année 2021.

L'exposition consiste en un reportage de 20 photographies, dont le commissaire est le photoreporter Massimo Sestini, qui raconte la présence de Dante à notre époque, notamment les traces laissées dans les lieux, les rues, les esprits. Un projet proposé par l'Associazione Mus.e et développé avec la collaboration de la Municipalité de Florence et le soutien du Ministère des Biens et Activités culturelles pour le Tourisme (Mibact) et du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale (Maeci).

Une centaine d’initiatives dans toute l’Italie



Le programme d’une centaine d’initiatives, choisies parmi plus de 400 propositions faites au Comité national pour les célébrations, a été présenté le 2 octobre à Florence par le ministre des biens culturels, Dario Franceschini, et le maire de Florence Dario Nardella.



D’une part, le ministre a rappelé que Dante est « l'un des symboles de l'unité nationale » et s’est engagé à ne pas clore sa commémoration avec la fin de l’année 2021, mais à rendre permanente sa mémoire avec des initiatives significatives, notamment l’installation du Musée de la langue italienne à Florence.



D’autre part, le maire de Florence, Dario Nardella, a rappelé l’engagement de Florence, la ville natale du poète, dans les célébrations. Par exemple, elle sera prête à accueillir l’exposition du Quirinal dans le complexe de Santa Maria Novella. Cependant, il souligne également la dimension universelle de la figure de Dante : « Dante appartient à tout le monde, et nous espérons que cette exposition le fera voyager dans d'autres villes en Italie et à l'étranger. »



Il est important donc de préparer l’année dantesque en considérant Dante pas seulement comme le père de la langue italienne, mais aussi comme « le symbole et l'icône de la culture italienne dans le monde » (Nardella). Et c’est ce que vise à faire le Maeci.



Dante européen, icône italienne dans le monde



En effet, l’année dantesque se prépare à voyager partout en Europe, grâce aux efforts du Maeci, comme l’a confirmé à AgCult (agence de presse italienne), lors du vernissage de l'exposition, Robert Vellano, le directeur central de la Direction générale pour la Promotion du Système Pays (DGSP, une des huit directions générales qui composent le Ministère des Affaires étrangères). Il a en effet rappelé la volonté de déplacer l’exposition du Quirinal dans quatre grandes capitales européennes (Madrid, Bruxelles, Paris et Berlin).



En particulier, d’après lui, pour la scène parisienne, le lieu choisi pourrait être l'UNESCO, « un lieu emblématique, qui a notamment reconnu le septième centenaire de Dante parmi les grandes célébrations affichant sa marque ». Un Dante européen donc, symbole universel de littérature et d’engagement citoyen, dont le génie artistique va au-delà du temps et des frontières.



La richesse des initiatives à l’étranger



Le Maeci est promoteur de nombreuses initiatives dans différents secteurs pour célébrer l’année dantesque. Comme a précisé Vellano, elles ont été réalisées en partenariat avec « le Mibact, le Centre du livre et d’autres institutions, en collaborant notamment avec le réseau d'instituts culturels italiens dans le monde ».



Il y aura notamment trois initiatives principales : un livre audio, en 33 langues, réalisé avec la Società Dantesca et la municipalité de Ravenne, qui propose la lecture en traduction d’une sélection de chants de la Divine Comédie. Ensuite, un projet théâtral, « Dante dans les cinq continents », réalisé avec le Teatro delle Albe, également à Ravenne, qui devrait se produire dans cinq grandes villes du monde.



Et enfin une exposition : « Dante hypermoderne », qui prévoit une série d’illustrations de Dante par des artistes contemporains ainsi qu’une exposition numérique immersive sur le Chant V de l'Enfer (celui dédié à Paolo et Francesca, les luxurieux).



Les propositions sont donc très variées, allant des lectures aux expositions, classiques ou bien plus innovantes. La figure de Dante ainsi que son œuvre, toujours actuelles, sont véhiculées à travers des langages artistiques contemporains, bien adaptés à la diffusion dans plusieurs capitales européennes.





crédit photo : photographymontreal, domaine public