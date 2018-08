Pour l'environnement, la British Library devient végane

Résolument troisième lieu, la British Library de Londres a voulu s'engager, ce 30 août, en présentant à ses usagers les régimes véganes et leur influence sur l'environnement. En plus de menus 100 % sans produits issus de l'exploitation animale dans son café Kings Library, l'établissement invite une chef et auteure d'un livre de recettes véganes à faire une démonstration entre ses murs.

La campagne Plate Up for the Planet, de la Vegan Society, est d'ores et déjà lancée : l'organisation propose de tester un régime végane pendant 7 jours, afin de faire l'expérience « de l'avenir ». Elle insiste également sur les bénéfices environnementaux apportés par cette alimentation, aussi bien sur l'énergie que sur les ressources animales.

La participation de la British Library s'inscrit dans ce cadre : toute la journée, au sein de l'établissement, la Vegan Society invitera les usagers à expérimenter l'alimentation végane, en goûtant des plats et des pâtisseries, mais aussi en répondant aux questions et en fournissant de la documentation.

La chef Chantelle Nicholson proposera aussi quelques cours de cuisine végane, qui feront écho à son livre Planted.



« Au vu des preuves montrant que le végétalisme est la chose la plus importante qu'un individu peut faire pour réduire l'impact de l'homme sur la planète, il est temps que les gens et les entreprises agissent », souligne Louise Davies, chargée des campagnes pour la Vegan Society, qui se dit ravie de l'accueil de la British Library.







