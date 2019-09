Pour la Coupe du monde, traduire le rugby en français

(photo d'illustration, Mariana Amaro, CC BY-SA 2.0)

Le rugby est peut-être une invention britannique — le débat est encore vif —, mais cela n'empêche pas la France de bien se défendre sur le terrain. La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel qui propose régulièrement des listes de termes français sur différents sujets, notamment techniques, propose dans un communiqué un petit point sur les mots anglais du rugby, qu'il est possible de dire en français...« Mêlée ouverte pour ruck, chandelle pour up-and-under, raffut pour hand-off, saut porté pour cap : nous avons déjà adopté ces termes français car ils sont clairs et simples », rappelle la Commission dans son message.Elle poursuit : « Au théâtre, pour la dernière répétition en costumes on parle de “couturière” ; au rugby, on parlera aujourd’hui d’entraînement du capitaine (en anglais captain run) pour la dernière séance où le capitaine de l’équipe se retrouve en vase-clos avec ses joueurs, pour les derniers réglages, paroles et conseils. »« Les as du rugby n’ignorent rien de ce que la mêlée ouverte (ruck) doit au ratissage (rucking) » : le dispositif interministériel propose d'utiliser l'expression "groupée pénétrant” pour remplacer l’anglicisme maul.Il est possible de retrouver sur la base de données FranceTerme les suggestions de la Commission d'enrichissement de la langue française pour les termes français appropriés.