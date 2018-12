Pour la grande tournée de Michelle Obama, prévoir de casser sa tirelire

« Je ne pourrais être plus enthousiaste à l’annonce de ma visite dans plus de villes encore à travers les USA et le monde . J’ai ressenti tellement d”humilité face aux réactions de la tournée jusqu’à ce jour et par l’intérêt phénoménal que j’ai reçu de la part de toutes ces communautés que nous n’avions pas pu visiter encore cette année. C’est pourquoi je suis ravie que nous puissions étendre nos conversations à ces nouveaux territoires et ces publics plus larges. J’ai hâte de continuer les discussions qui ont tant signifié pour moi et, je l’espère, pour beaucoup d’autres. » a déclaré, ravie, Michelle Obama à l'annonce de ses futures destinations.Cette prolongation de la tournée incluera 21 événements en 2019 à travers l’Amérique du Nord et l’Europe produits par Live Nation, dont 11 événements ajoutés aux USA., 4 au Canada, et 6 en Europe. Les dates européennes inclueront un événement à Paris, à l'AccorHotels Arena, reprogrammé suite à l’annulation de la date du 5 décembre en raison des obsèques du Président George H.W. Bush. La mise en vente des billets débutera le 14 décembre à minuit (heure locale).Michelle Obama tiendra à s’assurer que les places reviendront aux véritables fans, et qu'elles ne seront pas vendues sur des sites web de revente. C’est pourquoi Live Nation et les agences de billetterie européennes testent diverses méthodes pour limiter ce marché déloyal pour le Becoming Book Tour. Pour le moment, le prix des billets se stabiliserait entre 200 et 400 euros aux Etats-Unis.Live Nation et l'auteure offriront une partie des tickets de chaque événement à diverses organisations incluant des entreprises de charité, des écoles, et d'associations communautaires dans chaque ville visitée par la tournée.Lors des rencontres, Michelle Obama partagera ses réflexions personnelles avec les participants sur les événements publics et privés qui l’ont marquée et façonnée, depuis son enfance à ses années de cadre supérieure. Elle abordera également la recherche de l'équilibre entre les exigences de la maternité et celles du travail, jusqu’à ses années passées à la Maison Blanche.Son ouvrage, intitulé Becoming (Devenir en France) est sorti le 13 novembre aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans 33 langues à travers le monde. Depuis sa publication, le livre s'est classé en tête des ventes du New York Times en une semaine, et s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans tous les formats et éditions au États-Unis comme au Canada.Après six tirages, l'édition reliée atteindra les 3,8 millions d'exemplaires aux États-Unis et au Canada et au total 6 millions dans le monde entier. Le livre est également en tête des ventes dans 11 pays à travers le monde. En France, l'oeuvre de Michelle Obama s'est déjà vendue à 50 000 exemplaires. La maison d'édition Fayard, qui traduit ces mémoires, ne semble pourtant pas directement associée à l'événement – du moins n'est-elle pas mentionnée dans la communication officielle.Michelle Obama, trad. (anglais) Odile Demange et Isabelle Taudière – Devenir – Editions Fayard – 9782213707877 – 24,50 €