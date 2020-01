Pour la nouvelle année, la langue française se met au sport

(photo d'illustration, Ken Walton, CC BY 2.0)

La Commission d'enrichissement de la langue française, organe interministériel, s'efforce de proposer des équivalents français aux termes et expressions étrangers, pour s'assurer d'une évolution de la langue et d'une adaptation aux réalités modernes. Elle a ainsi récemment proposé plusieurs équivalents français pour des concepts et technologies informatiques Cette fois, c'est donc le sport qui bénéficie du regard de la Commission d'enrichissement. Le « street workout », ainsi, devient un « entrainement de rue », traduction assez attendu. Outre le « bike park », « site VTT » ou « cycloparc », les autres termes relèvent du vocabulaire spécialisé de certains sports, comme le hockey, le basket, le handball ou encore le VTT.L'ensemble de la liste des termes du domaine du sport est à retrouver ci-dessous, tandis que la plateforme FranceTerme permet de retrouver toutes les recommandations de la commission.