Pour la recherche, Elsevier investit dans l’intelligence artificielle

Elsevier, filiale de la multinationale néerlando-britannique RELX Group, annonce l'acquisition de SciBite, une société spécialisée dans l’intelligence artificielle sémantique. Cette acquisition permettra, entre autres, de développer les services Life Sciences Solutions du groupe, pour la recherche scientifique et la mise au point de médicaments.



Créée en 2011 par le Dr Lee Harland, la société SciBite propose différents outils pour optimiser le traitement de données dans le domaine de la recherche scientifique. Parmi lesquels, le moteur d’analyse de texte TERMite, l'outil d'analyse textuelle DOCstore ou encore la plateforme CENtree, pour ne citer qu’eux.



Autant de dispositifs qui seront désormais déployés par le groupe éditorial Elsevier, notamment au service de ses « Life Sciences Solutions » tel que Reaxys, qui offre une large base de données dans le domaine de la chimie, ou encore ScienceDirect, sa principale plateforme d’informations, destinée aux chercheurs.



Plus concrètement, ces nouveaux outils permettront de développer les bases de données du groupe afin d’aider les professionnels à prendre des décisions sur le développement de médicaments et faire progresser les recherches scientifiques.



« L’alliance entre le contenu et les données de haute qualité d’Elsevier et la technologie innovante de SciBite présentera une offre incroyable pour toute stratégie basée sur les données à travers la communauté scientifique. En tant que membre de l’organisation Elsevier, SciBite aura la capacité de fournir de nouvelles avancées en matière de connaissances et de recherches scientifiques », a tenu à souligner Rob Greenwood, PDG de SciBite, dans un communiqué.