Pour la rentrée littéraire, Serge Joncour ausculte la “Nature humaine”

Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se tendre. À qui la faute ?Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné la fin du xxe siècle, percutant de plein fouet une famille française.En offrant à notre monde contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. À moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits...Et ActuaLitté a le plaisir de vous en proposer le premier chapitre…[à paraître 19/08] Serge Joncour – Nature humaine – Flammarion – 9782081433489 – 21 €