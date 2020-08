Pour la rentrée, un cycle d'émissions sur le statut des artistes-auteurs

Diffusées sur YouTube en direct, ces émissions d’une heure trente réuniront experts et artistes-auteurs, pour débattre et échanger autour d’une thématique.« Le but ? Vous informer massivement sur vos droits, faire connaître notre statut, mais aussi créer un espace de parole où vous pourrez témoigner et réagir, partager vos expériences, face à des juristes, sociologues, avocats, etc… », indique la Ligue des auteurs professionnels, à l’origine de cette initiative.Il sera possible d’intervenir en direct à chaque diffusion, et les séquences seront agrémentées de pastilles et vidéos pédagogiques sur les métiers. Parmi les sujets abordés, des thématiques sociales telles que les droits à la retraite, le travail créatif, l’Urssaf, le harcèlement sexuel.« Si cette émission s’adresse en premier lieu à nos adhérents, donc des auteurs et autrices du livre, la perspective a été élargie à tous les artistes-auteurs, et nous recevrons d’autres organisations professionnelles partenaires qui contribueront activement. »On les retrouvera à cette adresse photo d'illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0