Pour la réouverture des librairies romandes : “J’achète un livre suisse !”

La librerit à Carouge – ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« Jamais les librairies n’ont abandonné le lecteur », insiste l’association interprofessionnelle LIVRE SUISSE.Les librairies n’ont pas bénéficié des mesures de soutien culturel déployées par l’Office fédéral de la culture et les cantons. Elles ont pu recourir aux mesures économiques du SECO, et parfois obtenu le report d’échéances de factures ou d’allègement de loyers.Elles se préparent à rouvrir à la clientèle, avec des mesures de protection simples et efficaces—gel désinfectant, parfois gants et masques, limitation du nombre de clients, incitation à payer avec une carte... –, qui seront affichées en vitrine.Et pour jouer pleinement la solidarité avec les éditeurs suisses, les librairies placent cette réouverture attendue sous le slogan J’achète un livre suisse ! Vitrine, mise en avant des dernières parutions des éditeurs suisses ou des livres d’auteur-e-s suisses, que le public est invité à découvrir et à venir soutenir.