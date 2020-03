Pour la santé publique, les bibliothécaires aussi doivent rester chez eux

De génération en génération, Bruce Krebs, La Rochelle (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Depuis plus d'une semaine, la France vit une situation de confinement, avec un mot d'ordre général répété : limiter au maximum les sorties et les contacts permet de ralentir la propagation du virus, et ainsi de faire gagner du temps au système sanitaire français et aux soignants, déjà débordés par le flux constant des malades dans les différentes structures.Depuis la publication d'un arrêté, et après une brève période d'incertitude , les bibliothèques ont fermé leurs portes au public : dans les jours qui ont suivi, un service à distance s'est maintenu, avec la mise en avant, par les équipes, des ressources numériques accessibles aux usagers.Cependant, certains bibliothécaires, sur les réseaux professionnels, ont fait état de demandes de leur hiérarchie et de leur tutelle : on réclamait la mise en œuvre d'un service de portage de livres à domicile, ou encore la présence d'agents dans les Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou au domicile de personnes âgées, pour assurer des lectures à voix haute.Avertie de ces demandes, l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) ne peut que rappeler les consignes de sécurité pour assurer la santé de tous et de toutes : ces initiatives « sont difficiles à exécuter dans le respect des règles diffusées tant par les autorités publiques que scientifiques et médicales en matière de distance physique, mais aussi de risques de contamination par les objets. Ils reviennent à faire courir des risques au public comme au personnel salarié ou bénévole », indique l'organisation « [L]e véritable héroïsme est de rester chez soi et de limiter ses déplacements au strict nécessaire », indique par ailleurs l'ABF, en écho aux directives gouvernementales et aux exhortations des soignants.La décision finale appartient aux collectivités ayant sous leur responsabilité les agents, mais, un peu comme pour la réouverture suggérée des librairies , le bon sens semble de mise...